PAGELLE E TABELLINO SAMPDORIA LAZIO VOTI/ Inizio sprint per la Lazio di Simone Inzaghi che schianta la Sampdoria di Eusebio Di Francesco con un rotondo 3-0. Nel primo tempo, ad aprire i giochi ci pensa Ciro Immobile, bravo a scavalcare Audero. Nella ripresa è un assolo dei biancocelesti che prima raddoppiano con Correa poi chiudono i giochi ancora una volta con l'ex attaccante del Borussia Dortmund. Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

SAMPDORIA

Audero 6,5 - Rischia il pasticcio nella ripresa, ma le sue grandissime parate evitano un parziale decisamente peggiore.

Bereszynski 5 - Soffre molto le scorribande di Lulic e le giocate larghe di Ciro Immobile, non è la sua serata.

Colley 5,5 - Prova a limitare i danni, ma non viene particolarmente aiutato dai suoi compagni di reparto.

Murillo 4,5 - Un disastro totale. Al ritorno in Serie A non vede mai Immobile ed è troppo molle sui contropiedi.

Murru 5 - Poteva fare decisamente di più in marcatura su Lazzari.

Ekdal 5,5 - Tanta interdizione, ma poca qualità, attributo che serve come il pane alla squadra di Di Francesco.

Vieira 6 - E' sua la miglior occasione della Sampdoria ed è anche il più attivo a centrocampo dell'11 blucerchiato.

Linetty 5 - Non ci siamo. Dimentica quanto di buono fatto nella scorsa stagione e si rende protagonista di una gara piuttosto negativa. Dal 66' Leris 5,5 - Difficile valutare in una partita ormai persa.

Gabbiadini 6 - Una bella conclusione nella ripresa e tanta corsa, per fare qualcosa in più gli manca un po' di tranquillità. Dal 76' Bonazzoli S.V.

Quagliarella 5 - Serata davvero negativa anche per il capocannoniere in carica della Serie A.

Caprari 5,5 - Abbiamo visto molto di meglio dall'esterno cresciuto nel settore giovanile della Roma. Dal 66' Jankto 5,5 - Vedi Leris.

Poco da dire sulla prestazione dell'ex Udinese.

All. Di Francesco 4,5 - Non è assolutamente un buon inizio per l'ex allenatore della Roma, scontento del mercato e con poche idee.

LAZIO

Strakosha 6,5 - Grandi parate e buona personalità: sempre più una certezza.

Luiz Felipe 6 - Attento e con poche sbavature, in crescita costante l'ex Salernitana.

Acerbi 5,5 - Meno brillante rispetto al solito e accusa anche un problemino fisico nella ripresa. Dal 70' Vavro 6 - Qualche minuto di rodaggio per il nuovo acquisto.

Radu 6,5 - Solidità e affidamento: il difensore di Inzaghi è sempre una garanzia assoluta.

Lazzari 6 - Buona corsa, bene anche nei movimenti. Qualche problema nelle decisioni e nella valutazione dei tempi di gioco. Dal 65' Marusic 6 - Ordinaria amministrazione.

Milinkovic-Savic 7 - Troneggia in mezzo al campo e dimostra ancora una volta la sua caratura di centrocampista di stampo continentale. Dal 77' Cataldi S.V.

Parolo 6 - Si limita alla gestione e fa quanto basta per non concedere occasioni importanti alla Sampdoria.

Luis Alberto 6,5 - Qualche lampo del grande giocatore di due anni fa: c'è speranza per i tifosi della Lazio.

Lulic 6,5 - Vedi Radu. Ogni anno è titolare e ogni anno si conferma una certezza per questa squadra.

Correa 7 - In campo aperto è una spina nel fianco per i difensori blucerchiati. E' l'annata della riconferma ed è partita col piede giusto.

Immobile 7,5 - Deve superare una stagione non particolarmente brillante e inizia a farlo con una doppietta pesante e di qualità.

All. Inzaghi 7,5 - Se il buongiorno si vede dal mattino, in questa serata ligure il fratello di Filippo può sorridere, 3 punti e 3 gol.

ARBITRO: Rocchi 6 - Gara tutto sommato tranquilla per il fischietto internazionale.

TABELLINO

Sampdoria-Lazio 0-3

Sampdoria(4-3-3): Audero; Bereszynski, Colley, Murillo, Murru; Ekdal, Vieira, Linetty (Dal 66' Leris); Gabbiadini (Dal 76' Bonazzoli), Quagliarella, Caprari (Dal 66' Jankto). All. Di Francesco

Lazio(3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi (Dal 70' Vavro), Radu; Lazzari (Dal 65' Marusic), Milinkovic-Savic (Dal 77' Cataldi), Parolo, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. Inzaghi

Arbitro: Rocchi (Firenze)

Marcatori: 37' Immobile (L), 56' Correa (L), 62' Immobile (L)

Ammoniti: 21' Lazzari (L), 5' Ekdal (S), 43' Acerbi (L), 59' Murru (S),

Espulsi: