TORINO SASSUOLO PAGELLE E TABELLINO/ Partita che stenta a decollare nel primo tempo con il Torino che fa la partita e va in vantaggio con Zaza. Nella ripresa i padroni di casa perdono due uomini per infortunio, Ansaldi e Bonifazi, ma trovano un raddoppio rocambolesco con Zaza su tiro di Belotti. Con il passare dei minuti gli uomini di Mazzarri sentono la stanchezza e concedono spazio al Sassuolo nel finale. Boga cresce di intensità nella ripresa, corre in mezzo al campo creando difficoltà agli avversari. Traorè unico tra gli uomini di De Zerbi a dare idee e gioco alla squadra. Caputo in ombra per quasi tutto il match prova a riaprire la partita con un tap- in che ribadisce in rete.

TORINO

Sirigu 6.5 – Primo tempo quasi da spettatore. Reattivo sul tiro di Ferrari. Salva il risultato sul tiro di tesa di Obiang e Traorè. Grande reattività nei minuti finali su Raspadori.

Izzo 6 – Sempre incisivo nel suo ruolo. Detta le fila del reparto. Sfortunato sul tiro di Caputo che gli passa in messo alle gambe.

Bonifazi 6 – Dimostra personalità nonostante la giovane età. Bel duello con Boga. Preciso in chiusura, concede pochi spazi. Costretto a lasciare il campo per un problema muscolare. Dal 68’ Djidji – Soffre troppo nei minuti finali di gara.

Bremer 5.5 – Prende un giallo non molto meritato che limita il suo gioco.

De Silvestri 6– Corre a tutto campo sulla fascia. Non trova opposizioni davanti a lui, soprattutto nel primo tempo, Rogerio non lo tiene. Ordinato anche in copertura.

Baselli 6- Dà sempre tutto. Presente con la testa e nel gioco. Manca di precisione in fase di impostazione. Dal 80’ Meitè - sv

Rincon 6 – Inizia con troppo nervosismo ma dà la solita sicurezza in mezzo al campo.

Lukic 5.5– Primo tempo in ombra. Spento a centrocampo, fa difficoltà ad inserirsi nella manovra granata.

Ansaldi 6.5 – Inizia a spingere con il passare dei minuti. Il gol nasce con una sua giocata, recupera il pallone mette a sedere Toljan e crossa per Zaza. Alla fine del primo tempo rientra negli spogliatoi zoppicando. Dal 45’ Aina 5.5 – poco decisivo, entra senza dare lo sprint di Ansaldi.

Zaza 7 – Continua il momento positivo dopo le uscite europee. Brilla più di Belotti e trascina la squadra. Stacca con i tempi giusti sul cross di Ansaldi e manda in rete il pallone. Fortunosa la seconda realizzazione su tiro del Gallo.

Belotti 6.5– Fa la sponda e si intende con Zaza. Più brio ed incisività nella ripresa. Suo il tiro dalla distanza che trova in modo rocambolesco il polpaccio di Zaza e va in rete.

All. Mazzarri 6 – La squadra mostra grinta e voglia di riscatto. I suoi uomini sono bene messi in campo, e rispondono alle sue richieste. Sfortunato per gli infortuni a cui dovrà far fronte per la partita di giovedì. Calo fisico sul finire del tempo regolamentare.

SASSUOLO

Consigli 5.5– Prende due gol ma è incolpevole.

Toljan 5.5– Prestazione sottotono.

Spesso in ritardo, si fa imbambolare da Ansaldi nell’azione del primo gol. Dal 68’ Muldur

Marlon 6 – Stretto su Belotti, contiene l’esuberanza dell’attaccante avversario. Partecipa anche all’impostazione della manovra.

Ferrari 6 – Limita come può gli errori di Rogerio e lotta con un indemoniato Zaza. Sua l’unica occasione da gol del primo tempo.

Rogerio 5 – Perde tutti i duelli sulla sua verticale. De Silvestri fa quello che vuole e lo supera con facilità. Dal 46’ Peluso 6 – Entra per dare solidità sulla corsia esterna.

Bourabia 6 –Qualche incursione interessante. Fa filtro davanti alla difesa, insieme a Traorè tenta di dare incisività.

Obiang 5.5– Inizio un po’ in ombra. Tenta di dettare il ritmo del centrocampo senza trovare compagni liberi. Prova un tiro dalla distanza contenuto da Sirigu.

Locatelli 5 –Immobile non si fa vedere dai compagni, impossibile servirlo. Mostra qualcosina di più in fase di interdizione ma poco e niente. Dal 81’ Raspadori 6 – entra con piglio giusto. Tanto personalità e buon impatto. Due volte sfida Sirigu ma ne esce sconfitto.

Traorè 6– Rifinitore dietro le due punte. E’ l’unico che tra le linee prova a velocizzare e a dare concretezza nella manovra. Prova ad infastidire Sirigu con un tiro troppo smorzato.

Boga 6 – Meglio nel primo tempo, non si fa intimidire da Bonifazi. Tante buone intenzioni ma manca di maturità nell’ultimo passaggio. Con una fiammata che trova il palo riapre la partita. Con la stanchezza dei giocatori del Toro guadagna campo.

Caputo 6 – Nell’uno contro uno con Izzo spesso ne esce sconfitto. Non ha grande sostegno dai compagni, e risulta poco decisivo. Su tiro di Boga respinto dal palo, si trova al posto giusto nel momento giusto

All. De Zerbi 5 – Squadra troppo lenta e impacciata. Poche risposte positive dai suoi. Cerca il tutto per tutto inserendo un classe 2000 nei minuti finali.

Arbitro Fabbri 6 - Distribuisce i cartellini coerentemente con le azioni. Nel complesso gestisce la partita con ordine.

TABELLINO

TORINO-SASSUOLO: 2-1

TORINO(3-5-2): Sirigu; Izzo , Bonifazi (68 Djidji, Bremer; De Silvestri, Baselli (Meite), Rincon, Lukic ,Ansaldi( 46’ Aina); Zaza, Belotti. A disp: Berenguer, Djidji, Gemello, Millico, Parigini, Rauti, Rosati, Singo. All. Mazzarri.

SASSUOLO(4-3-1-2): Consigli; Toljan(69’Muldur) , Marlon,Ferrari, Rogerio( 46’ Peluso); Bourabia, Obiang, Locatelli (81’Raspadori); Traorè; Boga, Caputo. A disp. Brignola, Djuricic, Duncan, Goldaniga, Gravillon, Mazzitelli, Pegolo, Russo, Tripaldelli. All. De Zerbi.

Marcatori: 14’ ,55’ Zaza (T), 69’ Caputo (S)

Arbitro: Fabbri sez. di Ravenna

Ammoniti: 11’ Marlon (S), 24’ Ansaldi(T), 35’ Bremer(T), 48' Bourabia (S), 77’ Sirigu (T), 78’ Obiang( S), 92' Zaza (T)

Espulsi: