SERIE A 1A GIORNATA RISULTATI / Meglio di così la Serie A non poteva iniziare: gol e spettacolo nelle gare della prima giornata del massimo campionato. Dopo l'indigestione di gol in Fiorentina-Napoli di ieri sera, le gare che si sono disputate oggi non hanno deluso le aspettative: 20 reti in 6 gare con l'Olimpico palcoscenico di una sfida ricca di emozioni tra Roma e Genoa. Il risultati finale è un 3-3 che non accontenta i giallorossi capaci di farsi riprendere per tre volte; successo esterno per la Lazio che passeggia a Genova contro la Sampdoria. Vittoria in rimonta per l'Atalanta sul campo della Spal, mentre il Brescia espugna Cagliari con un calcio di rigore che farà molto discutere.

Cagliari-Brescia 0-1

54' Donnarumma (rig.)

Verona-Bologna 1-1

14' Sansone (B, rig.), 36' Veloso (V)

Roma-Genoa 3-3

6' Under (R), 16' Pinamonti (G), 30' Dzeko (R), 43' Criscito (G, rig.), 49' Kolarov (R), 70' Kouame (G)

Sampdoria-Lazio 0-3

38' Immobile, 57' Correa, 62' Immobile

Spal-Atalanta 2-3

7' Di Francesco (S), 27' Petagna (S), 34' Gosens (A), 71' Muriel (A), 77' Muriel (A)

Torino-Sassuolo 2-1

14' Zaza (T), 55' Zaza (T), 69' Caputo (S)