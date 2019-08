CALCIOMERCATO INTER WANDA NARA FUTURO ICARDI / Ritorna Tiki Taka e WandaNara è certamente la protagonista più attesa. La moglie e procuratrice di Mauro Icardi è stato 'stuzzicata' in merito alla vicenda dagli ospiti in studio. Ecco le sue dichiarazioni sul futuro del bomber argentino, che resta in uscita dall'Inter e che continua a piacere a Inter e Napoli: "Ha rifiutato Napoli? Abbiamo tantissimi amici di Napoli - dichiara, sorridendo, Wanda - Sono le società che devono prendere le decisioni. Uno che fa 124 gol fa comodo a qualsiasi squadra..."

Ancora Wanda Nara: "La conosciamo dall'inizio del mercato la sua scelta. Escludi che vada a Napoli e Juve? Secondo me resta all'Inter. Al 100%? Decide lui ma secondo me sì! Lui vuole giocare qua. Rifiuterebbe la Juve se arrivasse un'offerta? Non lo so cosa succederebbe. Sono arrivate offerte che nessuno avrebbe rifiutato ma Icardi lo ha fatto per l'Inter.

Icardi è fuori dal mercato, lui dall'inizio ha deciso"

Interviene anche Cassano sul caso Icardi: "Non lo vuole nessuno all'Inter! La società ha deciso che non metterà più piede in campo", Wanda Nara risponde: "Nessuno può sapere quello che succederà... Mauro si allena, ha un contratto".

Parla anche Cruciani: "L'obiettivo di Icardi è vendicarsi di una società che gli ha levato la fascia e che lo ha messo sul mercato"

Ancora Cassano: "Icardi sta aspettando la Juve!", la risposta di Wanda Nara: "No, non è vero! In passato c'è stato un interesse della Juve che Mauro ha rifiutato. Io non vado a Napoli da sette anni... Mio marito è sempre lo stesso: voleva rimanere e vuole farlo ancora desso".

Wanda Nara: "Icardi vuole giocare nell'Inter. Sono i calciatori che devono decidere che fare... nel mondo del calcio può succedere di tutto"