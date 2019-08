Calciomercato Juventus, Pochettino spazientito su Eriksen

CALCIOMERCATO JUVENTUS ERIKSEN - Il Tottenham perde a sorpresa 1-0 in casa contro il Newcastle nella gara valida per la terza giornata della Premier League inglese.

Nella conferenza stampa post partita, il manager degli 'Spurs' Mauricioè apparso alquanto spazientito per le domande su Christian, lasciato in panchina fino al minuto 62, quando i londinesi erano già in svantaggio. "Se è stata la sua ultima partita con il Tottenham? Non lo so, perché me lo chiedete? La situazione è così difficile... - ha detto il tecnico argentino - Posso schierare solo 11 giocatori, ma se avessimo vinto 3-0 o 4-0 queste domande non sarebbero state fatte". Un nervosismo che sperano di sfruttare, Barcellona e Real Madrid, a caccia dell'ultimo colpo di