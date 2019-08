PAGELLE TABELLINO ROMA GENOA / Finisce 3-3 la gara dell'Olimpico tra Roma e Genoa. I giallorossi giocano bene in fase offensiva, arrivando con puntualità dalle parti di Radu. Il primo gol lo segna Under, ben imbeccato da Dzeko. A riequilibrare il risultato ci pensa poi Pinamonti, approfittando di una dormita del suo Jesus-Fazio, non impeccabili quest'oggi. Il gol incassato non abbatte gli uomini di Fonseca che tornano avanti grazie a Edin Dzeko, bravissimo a superare Zapata e a trafiggere l'estremo difensore avversario. Anche in questo caso è Pinamonti a rovinare la festa ai capitolini, grazie anche al contributo di Jesus, autore di un intervento sull'attaccante ligure che porta al calcio di rigore poi trasformato da Criscito. A illuminare la ripresa ci pensa Kolarov su calcio di punizione ma la sua perla viene vanificata da Kouamé, lasciato libero di colpire di testa da Florenzi e Mancini.

ROMA

Pau Lopez 6 - Poco impegnato nel primo tempo, è incolpevole sui gol incassati: è bravo a intuire il rigore di Criscito ma non altrettato a deviarlo con forza lontano dalla porta.

Florenzi 6 - È ispirato e si vede. Corre e combatte sull'out di sinistra, quasi a voler mostrare a Fonseca che il neo arrivato Zappacosta dovrà sudare non poco il ruolo da titolare. Per poco non sfiora il gol con una gran botta dalla distanza. Concorso di colpa con Mancini in occasione del terzo gol ligure. Dal 78' Zappacosta 5,5: entra e si divora il pallone del 4-3.

Fazio 5,5 - Il suo ritorno in campo in campionato non è dei più brillanti. Si addormenta insieme a Jesus in occasione del gol di Pinamonti.

Jesus 4,5 - È lui questa sera il difesore veloce e di esperienza messo in campo da Fonseca: peccato che a tali caratteristiche non corrisponda una buona prestazione, anzi. Poco reattivo in occasione della rete del numero 99 del Grifone, compie un intervento ingenuo sul medesimo avversario, regalando a Criscito il rigore del 2-2. Dal 66' Mancini 5,5 - Entra per sostituire un deludente Jesus ma sbaglia in occasione del gol di Kouamé, lasciandolo libero di colpire di testa.

Kolarov 7 - La sua esperienza è sempre determinante. Quando la palla scotta è uno dei pochi che sa come gestirla. Impreziosisce la sua prestazione con una punizione da cineteca. Evergreen.

Cristante 5,5 - Fa legna in mezzo al campo, cercando di mettere fisicità al reparto ma non sempre ci riesce.

Pellegrini 6 - Si muove con autorità, mostrando le sue qualità di palleggiatore e cercando di dare i ritmi al gioco della squadra.

Ünder 7 - Ha un impatto devastante sulla gara: il gol è un capolavoro per velocità di esecuzione, tecnica e capacità di tirare in porta. Per poco non sfiora la doppietta.

Zaniolo 5 - Schierato nel ruolo di trequartista, il giovane centrocampista lavora molto con il fisico, contribuendo a tenere alta la squadra. Cala nella ripresa.

Kluivert 6 - La voglia di dimostrare c'è, soprattutto ora che Perotti è ai box. A volte esagera ma comunque non fa una brutta figura. Dal 74' Pastore 5,5: il suo contributo non si vede.

Dzeko 7 - È il suo momento: lo ha dimostrato durante tutto il precampionato, dimostrandosi uno dei calciatori più in forma della rosa della Roma. Il gol è un mix di tecnica e di caparbietà, elemento quest'ultimo che gli è mancato lo scorso anno. Difficile rinunciare a un calciatore così.

All.

Fonseca 6 - Da tempo sta chiedendo un difensore esperto e veloce da inserire in pianta stabile nella propria retroguardia. La squadra risponde alla grande per quanto riguarda la fase offensiva. Meno brillanti invece sono state le indicazioni arrivate dai due centrali, spesso distratti e poco concreti.

GENOA

Radu 6 - Non ha colpe sui gol incassati.

Romero 6 - È bravo a sfornare la sponda decisiva per Pinamonti. Per il resto è si dedica totalmente a provare a interrompere le incursioni avversarie, riuscendoci poco.

Zapata 5 - Male in occasione sia del primo gol di Under che del gol di Edin Dzeko, situazioni in cui si fa saltare con troppa facilità.

Criscito 6,5 - Under lo mette costantemente in difficoltà con i suoi strappi e con la sua velocità. Deve cedere il passo al turco in occasione del primo gol giallorosso poi è bravo a rifarsi dal dischetto, superando Pau Lopez.

Ghiglione 6,5 - Praticamente assente in fase offensiva, il terzino destro viene costantemente messo in difficoltà dalle incursioni degli avversari. Nella ripresa è bravo ad addomesticare il pallone e a scoccare un cross al bacio per la testa di Kouamé.

Schöne 5,5 - Il Genoa si aspetta tanto dalle sue qualità soprattutto per quanto riguarda il palleggio e i calci da fermo. Queste caratteristiche oggi non si sono viste.

Radovanovic 6 - Prova a fare schermo in mezzo al campo ma non riesce a trovare supporto dai compagni di reparto. Non il peggiore.

Lerager 5 - Non riesce a dare il suo contributo. L'ex Bordeaux avrà bisogno di tempo prima di adattarsi ai ritmi del campionato italiano.

Barreca 5 - Non un esordio memorabile in questo campionato 2019/2020. Il calsse '95 prova a spingere, senza impensierire più di tanto. Dal 73' El Yamiq

Kouamé 6,5 - Prova a spingere e ad approfittare del non ottimo momento dei due centrali giallorossi, riuscendo a segnare il terzo gol ligure. Dal 90' Sanabria SV

Pinamonti 7 - È uno dei pochi che riesce a lasciare un segno importante nella gara. Nel primo tempo è bravissimo a siglare il gol del momentaneo 1-1 e a sfruttare l'incertezza di Juan Jesus, procurandosi il rigore. Dall'86' Pandev SV

All. Andreazzoli 6,5 - Raccoglie il massimo dai suoi, bravi e opportunisti a rimontare per tre volte. Pinamonti quest'anno può essere l'arma in più.

Arbitro: Calvarese 6 - Dirige senza commettere grandi errori

TABELLINO

ROMA-GENOA 3-3

MARCATORI: (6' Ünder, 16' Pinamonti, 30' Dzeko, 43' rig. Criscito, 49' Kolarov, 71' Kouamé)

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi (78' Zappacosta), Fazio, Jesus (66 Mancini), Kolarov; Cristante, Pellegrini; Ünder, Zaniolo, Kluivert (74' Pastore); Dzeko.

A disp.: Fuzato, Mirante, Santon, Cetin, Diawara, Schick, Defrel.

All. Paulo Fonseca

GENOA (3-5-2): Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Schöne, Radovanovic, Lerager, Barreca (73' El Yamiq); Kouamé (90' Sanabria), Pinamonti (86' Pandev).

A disp.: Jandrei, Biraschi, Romulo, Cassata, Sandro, Jagiello, Hiljemark, Gumus, Favilli.

All. Aurelio Andreazzoli

AMMONITI: Jesus, Florenzi, Pellegrini (R), Romero (G)

ESPULSI: -

Arbitro: Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo

Assistenti: Liberti - Cecconi

Quarto Ufficiale: Ros

VAR: Fabbri

AVAR: Passeri