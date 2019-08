Mercato Bologna, Calabresi richiesto in Ligue 1

CALCIOMERCATO BOLOGNA CALABRESI - Escluso dai 23 per la sfida contro il Verona che ha aperto il campionato, Arturo Calabresi potrebbe non fare mai il suo esordio in questo campionato con la maglia del Bologna.

Nel suo futuro potrebbe esserci infatti la Ligue 1 francese: stando a quanto riportato dal sito 'soccer.fr', il 23enne eclettico difensore rossoblu sarebbe finito nel mirino dell', che cerca un jolly per il reparto arretrato.