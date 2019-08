p>ROMA PETRACHI / Prima di, esordio dei giallorossi nella Serie A 2019-2020, il direttore sportivo dei giallorossi Gianlucaha parlato a 'DAZN' puntando il dito contro la durata eccessiva del mercato: "Fortunatamente sta per finire, un mercato così lungo è un agonia, non si può tenere aperto il mercato alla prima di campionato, per noi addetti ai lavori è un massacro assoluto. E' difficile poter convivere quotidianamente con i ragazzi, sono difficoltà in più che potremmo benissimo evitarci. La formula della Premier potrebbe essere importante per noi"