PAGELLE TABELLINO SPAL ATALANTA / L'Atalanta ringrazia Luis Muriel e conquista i primi tre punti del suo campionato. Il neo nerazzurro decide la trasferta sul campo della Spal con una doppietta in uscita dalla panchina che ribalta il 2-1 dei padroni di casa. In gol anche un altro volto nuovo come Di Francesco, l'ex Petagna e Gosens. Ottima prestazione di Igor, altro neo arrivato tra le fila della squadra di Semplici. Ecco i voti del match.

SPAL

Berisha 6 - È sempre lucido e attento e decisivo in almeno un paio di occasioni nel primo tempo. Non può nulla sul colpo di testa di Gosens e i due gran piazzati di Muriel.

Cionek 5 - Molto male nella ripresa, quando regala la palla del gol-vittoria a Muriel sbagliando il rinvio. Errore che pesa come un macigno sul match.

Vicari 6 - Guida la difesa con autorevolezza contro uno dei clienti più scomodi di tutto il campionato come Zapata.

Felipe 5,5 - È impreciso in diverse letture difensive e spesso in affanno in marcatura, soprattutto nel finale.

D'Alessandro 5,5 - È impalpabile in zona d'attacco e nemmeno preciso in difesa: si fa anticipare nettamente da Gosens in occasione del momentaneo 2-1 ospite. Dal 71' Tomovic 6 - Entra a risultato ormai compromesso e non può fare molto per aiutare i suoi. Fa bene nelle poche volte in cui è chiamato in causa.

Valoti 6,5 - Tanta corsa e sostanza a servizio della propria squadra e diversi inserimenti pericolosi nell'area di rigore avversaria: è senza dubbio tra i più positivi dei suoi. Dal 65' Murgia 5,5 - Ingresso da dimenticare nel peggior momento dei suoi. Sbaglia diversi palloni.

Missiroli 5,5 - Non riesce a schermare Muriel in entrambe le occasioni dei gol che portano la firma dell'attaccante colombiano con due tiri da fuori. Vistosamente in calo nel finale.

Kurtic 5,5 - Cala col passare dei minuti e la manovra dei suoi ne risente. Nella ripresa è spesso impreciso in ripartenza: rimandato.

Igor 7 - È la grande sorpresa dell'esordio in casa biancazzurra: nel primo tempo ubriaca Hateboer di doppi passi e serve l'assist del momentaneo 2-0 a Petagna con un gran cross forte e teso. Sempre pericoloso sulla sinistra. Dal 78' Floccari s.v.

Petagna 6,5 - Ancora in gol e ancora una volta alla sua ex squadra con un facile tap-in a porta vuota. Anche lui è tra i più positivi all'esordio.

Di Francesco 6,5 - Sblocca il match con un grande inserimento centrale e non fallisce a tu per tu con Gollini. Ottimo esordio per il neo attaccante biancazzurro.

All. Semplici 6,5 - Ha davvero poco da recriminare: solo un super Muriel ha piegato un'ottima Spal.

Inizio incoraggiante.

ATALANTA

Gollini 6 - È incolpevole in entrambi i gol dei padroni di casa e sempre attento quando chiamato in causa.

Djimsiti 6 - Prende le misure dopo un avvio da dimenticare e non sbaglia più. Esordio più che positivo.

Palomino 6,5 - Nella ripresa è di fatto insuperabile nell'uno contro uno e riscatta un primo tempo impreciso. Sicurezza.

Masiello 6 - Usato sicuro per Gasperini anche se 'sacrificato' ad inizio ripresa per fare spazio all'uomo-partita. Dal 55' Muriel 8 - Esordio da sogno per l'attaccante colombiano, che ribalta il match dalla panchina con due gran destri da fuori, il primo forte e angolato, il secondo ben piazzato. Match-winner.

Hateboer 6,5 - Inaugura la rimonta nerazzurra con un perfetto cross da destra che imbecca Gosens per il momentaneo 2-1 ospite.

Freuler 5,5 - Soffre la costante pressione avversaria nei primi 45 minuti ed anche lui è sacrificato ad inizio ripresa. Rimandato. Dal 54' Malinovsky 6 - Buon impatto in Serie A per il centrocampista ucraino, che con il suo ingresso in campo garantisce maggiore tecnica e qualità in mezzo al campo.

De Roon 6,5 - Come al solito imprescindibile nella formazione nerazzurra in entrambe le fasi di gioco. Gara di grande corsa e sostanza per il centrocampista olandese.

Gosens 6,5 - Sblocca i suoi dopo un avvio da incubo con un gran inserimento in area di rigore e un colpo di testa che non lascia scampo a Berisha. Decisivo.

Pasalic 6 - Gara ordinata per il croato senza particolari sussulti offensivi. Senza infamia e senza lode.

Gomez 6,5 - È di gran lunga il migliore dei suoi nel primo tempo e come al solito il fulcro dell'attacco nerazzurro. Trascinatore.

Zapata 6 - Fermato dalla traversa in una gara comunque tutt'altro che brillante. Il miglior Zapata si vedrà solo più avanti. Dall'81' Toloi s.v.

All. Gasperini 7 - Se ad una squadra già terza nella passata stagione si aggiunge un Muriel così diventa tutto più facile anche per l'allenatore nerazzurro, che è comunque decisivo con i cambi. Se il buongiorno si vede dal mattino...

Arbitro: Manganiello 6,5 - Ha la gara sempre in pugno ed è ben coadiuvato dalla sala Var, che conferma il gol di Petagna: la posizione, attiva, di Di Francesco è infatti regolare.

TABELLINO

SPAL-ATALANTA 2-3

Spal (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Felipe; D'Alessandro (71' Tomovic), Valoti (65' Murgia), Missiroli, Kurtic, Igor (78' Floccari); Petagna, Di Francesco. All. Semplici

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Palomino, Masiello (55' Muriel); Hateboer, Freuler (54' Malinovsky), de Roon, Gosens; Pasalic; Gomez, Zapata (81' Toloi). All. Gasperini

Arbitro: Gianluca Manganiello (Sez. di Pinerolo)

Marcatori: 7' Di Francesco (S), 27' Petagna (S), 34' Gosens (A), 71', 76' Muriel (A)

Ammoniti: 43' de Roon (A), 61' Valoti (S), 90'+3 Cionek (S)

Espulsi: -