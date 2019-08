Roma-Genoa, l'Olimpico (ri)accoglie alla grande Edin Dzeko

ROMA GENOA DZEKO / Roma-Genoa sarà una partita speciale per Edin Dzeko: l'attaccante ha rinnovato il suo matrimonio con i capitolini dopo essere stato vicinissimo all'Inter di Antonio Conte.

Il gesto del bosniaco di rimanere all'ombra del Colosseo non è passato inosservato agli occhi dei supporters giallorossi, che hanno voluto omaggiare il centravanti con urla intense nel momento in cui lo spreaker dell'Olimpico ha chiamato il suo nome, segno dello strappo ormai consolidato tra l'attaccante e la tifoseria giallorossa. Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!