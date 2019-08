Calciomercato Fiorentina, colpo De Paul: nuovi indizi

CALCIOMERCATO FIORENTINA DE PAUL UDINESE / Rodrigo De Paul è stato decisivo appena entrato con l'assist su corner ma il suo futuro sembra essere lontano dall'Udinese. La panchina iniziale è stato il primo indizio ma nel finale ne sono arrivati altri: il calciatore, infatti, è stato tra i primi a lasciare lo stadio, non partecipando ai festeggiamenti per il successo contro il Milan. L'argentino continua ad essere un obiettivo della Fiorentina ma non sono escluse sorprese, che potrebbero portarlo all'estero.