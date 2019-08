PAGELLE E TABELLINO DI UDINESE NAPOLI/ Parte da Udine l'avventura di Giampaolo sulla panchina del Milan, e parte nel peggiore dei modi. I rossoneri perdono non convincono. Dopo un primo tempo equilibrato, dove il pallino del gioco lo tengono i diavoli ma ad essere pericolosa è sempre l'Udinese. Nella ripresa il copione è lo stesso, Milan che ha il possesso del pallone ed avversari pericolosi in ripartenza. Al 71' sugli sviluppi di un calcio d'angolo trova il vantaggio la squadra di Tudor. De paul disegna una traiettoria che Rodrigo Becao, che salta più alto di Kessie, infila per il gol vittoria bianconero. Primo gol in carriera per il difensore brasiliano. Nessuna reazione della squadra di Giampaolo che non riesce a trovare il pareggio. Bella Udinese e non bene il Milan, ancora in fase di rodaggio. Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

Musso 6- Mai impegnato dall'attacco avversario.

Becao 7- Ottimo esordio per il brasiliano arrivato dal CSKA Mosca, chiude bene usando il fisico e realizza di testa il gol del vantaggio per la sua squadra. Primo gol per lui in carriera. Un ottimo difensore da tenere d'occhio

Samir 6- Sempre bravo in chiusaura come tutta la sua squadra, svetta sempre bene sulle palle alte anticipando un bomber d'area come Piatek. Con Becao forma un'ottima coppia difensiva.

Ekong 6.5- Ottima partita per lui, sempre attento in difesa con qualche corsa in avanti a sostenere la manovra offensiva. Fondamentale il suo apporto per non subire gol.

Larsen 6.5- Riprende da dove aveva lasciato, sempre propositivo in attacco e tanta corsa per recuperare dietro. Velocista.

Jajalo 6- Forse il meno incisivo nella gara del Friuli, emozionato dall'esordio probabilmente. Gioca comunque una buona gara a centrocampo senza brillare.

Fofana 6- Il solito corritore instancabile che fa sentire il fisico quando serve in mezzo al campo. Buona la sua gara. (dal 70' Nestrorovski S.V)

Mandragora 6.5- Inventa calcio al centro del campo, tutti i palloni passano da lui e li gestisce con classe ed eleganza. Davvero un ottimo centrocampista in prospettiva

Pezzella 6.5- Nonostante le voci di mercato che danno per certo il suo trasferimento a Parma, lui non si fa influenzare e gioca un ottima partita. Fa girare bene il pallone e in fase difensiva è sempre presente. (dal 81' Sema S.V.)

Pussetto 6.5- Fa tutto ciò che serve alla sua squadra per renderla pericolosa nelle ripartenze. Corre molto e dribbla, altra buona gara dell'argentino. (dal 70' De Paul 6.5- Escluso dagli unidici titolari forse per questioni di mercato, ma quando entra si fa sempre trovare pronto. Disegna la traiettoria perfetta da calcio d'angolo per la testa di Becao che regala i tre punti all'Udinese)

Lasagna 6.5- La davanti si addanna per trovare il gol, che non trova, ma trova una fantastica prestazione. Sempre pronto a sfruttare le occasioni che gli si propongono. Agguerrito

All. Tudor 7- Prepara la partita in maniera perfetta rendendo il Milan praticamente inoffensivo. La sua Udinese offre un'ottima prestazione corale da vera squadra. Si prende il rischio di lasciare fuori il suo miglior elemento De Paul, e lo manda in campo con ottimo tempismo giusto in tempo per effettuare l'assist vincente per Becao.

Gestisce tutto perfettamente

MILAN

Donnarumma 6- Chiamato in causa poche volte, fa un grande intervento che nega il gol del raddoppio a Lasagna. Esce spesso fuori dall'area per anticipare di testa, rischiando qualche cosa. Non può nulla sul gol di Becao

Calabria 5.5- Spinge poco come tutto il Milan, in difesa a volte è distratto sbagliando qualche passaggio.

Musacchio 6- Lasagna lo tiene molto occupato, ma insieme al suo compagno di reparto Romagnoli riescono a tenere a bada le avanzate avversarie

Romagnoli 6- Molto bene in chiusura come sempre, prova a rendersi pericoloso nel primo tempo con un tacco volante in area che sfiora il palo e va sul fondo. Solita sicurezza in difesa.

Rodriguez 5.5- La sua migliore qualità è quella di accompagnare le azioni offensive della squadra, cosa che oggi non fa mai. Quasi invisibile

Borini 5.5- Tanta corsa ma poca qualità. Riceve il cartellino giallo come tutto il centrocampo rossonero e nel secondo tempo prova un incursione in area liberando un destro alto sopra la traversa. (dal 60' Kessie 5- parte dalla panchina ed entra per dare maggiore spinta e quaità al centro del campo, ma si fa saltare in testa da Becao sul gol che porta in vantaggio l'Udinese.)

Calhanoglu 5- Comincia la stagione proprio come aveva finito la scorsa, pochi spunti e mai pericoloso. Insieme a Castillejo è il peggiore dei suoi.

Paquetà 6- Buon primo tempo per il brasiliano che si sacrifica molto anche in fase difensiva. In fase offensiva osa poco con il pallone non trovando idee per i compagni. (dal 75' Bennacer S.V.)

Suso 6.5- Spazia molto in campo andando a prendersi spesso il pallone. Prova spesso a saltare l'uomo ed è sempre il più pericoloso dei suoi. Non riesce mai a trovare la soluzione migliore per arrivare al gol

Castillejo 5- Praticamente un fantasma. Non accellera mai, non salta l'uomo, non è mai pericoloso. Con lui e Calhanoglu come ali il Milan fatica a volare.

Piatek 5.5- Poco servito dai compagni e quelle poche volte fa buone sponde. Ha solo un occasione per andare uno contro uno con Musso, ma si fa recuperare da Ekong in scivolata. Il pistolero deve ancora ritrovare le sue armi per tornare ad essere decisivo.

All. Giampaolo 5.5- Parte nel peggiore dei modi la sua avventura sulla panchina rossonera, sconfitta ad Udine e brutta prestazione. La sua squadra non è mai pericolosa e si fa sovrastare dagli avversari. Il centrocampo è il reparto peggiore ma Bennacer entra solo al 75', forse andava inserito prima.

Arbitro Pasqua 6.5- Partita non facile per il direttore di gara che deve tirare fuori il cartellino quattro volte nel primo tempo, e andare al check con il Var nel secondo tempo. Giusta la decisione di non assegnare il rigore sul tocco più di spalla che di mano di Samir. Forse andava punito lo schiaffetto di Piatek a Becao, ma dal Var non glielo segnalano.

Tabellino

Udinese-Milan 1-0

Udinese (3-5-2): Musso; Rodrigo Becao, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, Fofana (dal 70' Nestorovski), Jajalo, Mandragora, Pezzella; Pussetto (70' De Paul), Lasagna. All. Tudor

Milan (4-3-1-2): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, R. Rodríguez; Borini (dal 60' Kessie), Calhanoglu, Paqueta (dal 75' Bennacer); Suso, Castillejo (dal 76' Leao), Piatek. All. Giampaolo

Marcatori: 72' Becao

Ammoniti: Paquetà, Calhanoglu, Borini, Jajalo

Marco Deiana