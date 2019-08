PAGELLE E TABELLINO di Roma-Genoa: i voti del primo tempo

ROMA GENOA PAGELLE PRIMO TEMPO TABELLINO / Buon primo tempo della Roma all'Olimpico contro il Genoa di Andreazzoli. La formazione allenata da Fonseca è scesa in campo con il piglio giusto e l'aggressività necessaria per chiudere nella propria metà campo la compagine ligure. Ad aprire la marcature ci ha pensato Cengiz Under, bravissimo a saltare prima Criscito e poi Zapata e a trafiggere Radu. La doccia fredda arriva al 17' con Pinamonti che, lasciato colpevolmente solo in area di rigore, sfrutta al meglio una sponda di Romero per trafiggere un incolpevole Pau Lopez. A rimettere la gara sui giusti binari ci pensa poi Edin Dzeko: ricevuto il pallone sulla sinistra, il bosniaco riesce a superare un avversario in area di rigore e a scaricare la sfera alle spalle dell'estremo difensore del Grifone. Al 43' però un fallo ingenuo di Juan Jesus in area di rigore su Pinamonti regala un calcio di rigore ai liguri, con Criscito che non sbaglia dal dischetto.

ROMA

Pau Lopez 6

Florenzi 6,5

Fazio 5,5

Jesus 4,5

Kolarov 6,5

Cristante 6

Pellegrini 6

Ünder 7

Zaniolo 6,5

Kluivert 6

Dzeko 7

All.

Fonseca 6

GENOA

Radu 6

Romero 6

Zapata 5

Criscito 6,5

Ghiglione 6

Schöne 5,5

Radovanovic 6

Lerager 6

Barreca 5,5

Kouamé 5,5

Pinamonti 7

All. Andreazzoli 6

Arbitro: Calvarese 6

TABELLINO

ROMA-GENOA 2-2

MARCATORI: (6' Ünder, 16' Pinamonti, 30' Dzeko, 43' rig. Criscito)

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Jesus, Kolarov; Cristante, Pellegrini; Ünder, Zaniolo, Kluivert; Dzeko.

A disp.: Fuzato, Mirante, Santon, Cetin, Zappacosta, Mancini, Pastore, Diawara, Schick, Defrel.

All. Paulo Fonseca

GENOA (3-5-2): Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Schöne, Radovanovic, Lerager, Barreca; Kouamé, Pinamonti.

A disp.: Jandrei, Biraschi, Romulo, El Yamiq, Cassata, Sandro, Jagiello, Hiljemark, Pandev, Gumus, Favilli, Sanabria.

All. Aurelio Andreazzoli

AMMONITI: Jesus, Florenzi (R)

ESPULSI: -

Arbitro: Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo

Assistenti: Liberti - Cecconi

Quarto Ufficiale: Ros

VAR: Fabbri

AVAR: Passeri