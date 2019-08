UDINESE MILAN RIGORE VAR/ Il VAR è protagonista nella sfida della Dacia Arena fra Udinese e Milan. In questo caso al centro delle polemiche c'è Samir, autore di un tocco di mano giudicato involontario dall'arbitro Pasqua.

La giocata un po' goffa del difensore brasiliano è avvenuta sotto le spalle del giocatore, riportando la decisione definitiva al direttore di gara, che ha optato per l'involontarietà e per non concedere il penalty.