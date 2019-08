p>UDINESE MILAN LASAGNA/ Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Kevin, attaccante dell'Udinese, ha commentato il primo tempo della sua squadra contro il Milan: "Stiamo bene stiamo interpretando come ci sta chiedendo il mister, sappiamo che sarà dura ma dobbiamo tenere così per i 90 minuti". Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

Lasagna ha poi aggiunto: "Ci siamo allenati molto nel precampionato e dovremo tenere molto alto il ritmo".