BOLOGNA MEDEL / È fatta per l'arrivo al Bologna di Gary Medel.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il club emiliano ha concluso l'operazione con ilper il ritorno in Italia dell'ex. Affare da 2 milioni di euro a titolo definitivo: il centrocampista cileno firmerà un contratto triennale ed è atteso in città tra lunedì e martedì per visite mediche e firma.