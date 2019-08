Udinese-Milan, Var in azione a fine primo tempo: l'episodio

UDINESE MILAN VAR / Var in azione a fine primo tempo di Udinese-Milan. L'arbitro Pasqua è stato richiamato dalla sala Var per un presunto fallo di mano di Castillejo nella propria area di rigore.

Il tocco è però avvenuto fuori area, così da non costringere il direttore di gara alla revisione al monitor a bordo campo. Sufficiente, dunque, il silent check che ha confermato la rimessa laterale: il Var, infatti, può intervenire solo in caso di falli di mano avvenuti in area di rigore.