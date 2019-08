PAGELLE UDINESE MILAN PRIMO TEMPO/ Prima frazione di studio tra Udinese e Milan, senza particolari spunti da entrambe le parti. La squadra friulana comincia molto bene, aspetta gli avversari per poi ripartire sempre in maniera pericolosa. I rossoneri fanno girare molto il pallone provando a verticalizzare su Piatek. Molti contrasti duri a centrocampo che portano l'arbitro Pasqua a sventolare quattro cartellini gialli. L'unica occasione da gol capita al 38' sui piedi di Alessio Romagnoli, che sugli sviluppi di un calcio d'angolo cerca l'acrobazia di tacco mandando il pallone fuori di poco.

Durante il primo dei tre minuti di recupero c'è un silent check con ilper un presunto fallo di mano in area di, ma il gioco riprende regolarmente. Sicuramente meglio i bianconeri fino ad ora, si spera in un secondo tempo più emozionante in fase realizzativa.

UDINESE

Musso 6

Becao 6.5

Samir 6

Ekong 6.5

Larsen 6.5

Jajalo 6

Mandragora 6

Pussetto 6.5

Lasagna 5.5

All. Tudor 6,5

MILAN



Donnarumma 6

Calabria 6

Musacchio 6

Rodriguez 5.5

Borini 5.5

Calhanoglu 5.5

Paquetà 6.5

Suso 6.5

Castillejo 6

Piatek 6

All. Giampaolo 6