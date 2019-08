VERONA BOLOGNA MIHAJLOVIC/ Nonostante la malattia che sta combattendo e i 40 giorni di ospedale, proprio a Bologna, Sinisa Mihajlovic sarà in panchina nella sfida di stasera fra i felsinei e il Verona al Bentegodi.

Stando infatti a quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', l'allenatore serbo si è recato nell'albergo del Verona e stasera dovrebbe essere regolarmente alla guida dei suoi in questa partita di esordio.

Sinisa Mihajlovic, nella sua carriera da allenatore, ha iniziato proprio con il Bologna per poi sedersi sulle panchine di Catania e Fiorentina. Successivamente, ecco l'esperienza con la nazionale, quella serba da commissario tecnico, durata poco più di un anno. Dopo la Serbia il ritorno in Serie A con la Sampdoria e poi la grande chance Milan e una stagione e mezza a Torino. Inoltre, c'è stata la parentesi in Portogallo, senza partite giocate, e di nuovo l'Italia a Bologna, club che guida dal 28 gennaio di quest'anno.