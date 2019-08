CALCIOMERCATO INTER WANDA NARA ICARDI/ Wanda Nara è pronta a proseguire la sua avventura come ospite al programma Mediaset 'Tiki Taka', condotto dal giornalista sportivo Pierluigi Pardo. Dopo l'arrivo nella scorsa stagione, la moglie e procuratrice di Mauro Icardi stasera partirà con il secondo anno sugli schermi della tv generalista.

Wanda Nara ha anche twittato in merito, con queste parole: "Felice di essere di nuovo accanto a te Pierluigi Pardo e anche grazie a Sport Mediaset per un nuovo anno assieme. Forza é buon inizio di campionato anche a noi". Intanto resta ancora in dubbio il futuro di Mauro Icardi, ancora all'Inter nonostante l'esclusione dal progetto tecnico di Antonio Conte.