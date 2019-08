JUVENTUS MIRANDA SCHALKE / Il diritto di riscatto. È questo l'ago della bilancia che fa pendere, da una parte o dall'altra, il futuro di Juan Miranda. La mancata concessione dell'opzione, ha fatto saltare il banco con l'Olympique Marsiglia quando il traguardo era ad un passo.

Adesso per il giovane terzino sinistro, per il quale da tempo si parla di un forte interesse della la destinazione più concreta è la Germania . Stando alle ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, lo Schalke 04 e il Barcellona sono al lavoro per cercare l'accordo definitivo. I catalani spingono per il prestito secco, i tedeschi vogliono il diritto di riscatto. Ma il Barça non vuole perdere il controllo di Miranda e, dunque, chiede l’inserimento della recompra. Si continua a trattare con il club di Gelsenkirchen seriamente interessato ad accogliere il 19enne Nazionale spagnolo.