MILAN MASSARA SUSO CORREA ANDRE SILVA / Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' a meno di un'ora dal fischio d'inizio di Udinese-Milan, il direttore sportivo rossonero Frederic Massara ha fatto il punto sul mercato in entrata e in uscita a partire da Suso: "Come ribadito più volte anche da mister Giampaolo è un giocatore forte che vogliamo tenere, poi il mercato è sempre aperto e tutto può succedere. Ma, ripeto, noi vogliamo tenere i giocatori forti.

? Anche questa è una suggestione alimentata fortemente dalla stampa, ma noi vogliamo fare e abbiamo già fatto acquisti funzionali. Il nostro organico è completo. Prendiamoci un break dal mercato e pensiamo alla partita, noi siamo pronti all'inizio del campionato". Infine, sulla situazione di: "È pronto ad entrare in campo e concentrato sulla partita come tutti noi. È un attaccante forte, completo, che può giocare sia da prima che seconda punta. Non ha ancora espresso tutte le sue qualità e potrà dare ancora tanto al Milan".