UDINESE MILAN DE PAUL FIORENTINA / Rodrigo de Paul partirà dalla panchina in Udinese-Milan, match della prima giornata di Serie A in programma alle ore 18. È infatti ufficiale l'esclusione dall'undici titolare del fantasista argentino, che - come anticipato da Calciomercato.it - è ancora al centro di numerose voci di mercato e sacrificabile per l'Udinese.

Un ulteriore indizio che conferma l'incertezza sul futuro del classe 1994: negli ultimi giorni si è parlato con insistenza di un interessamento da parte della Fiorentina, con Torino e Sampdoria sullo sfondo, oltre al Milan, segnalato ormai da mesi sul giocatore. Le pretendenti, insomma, non mancano: sono giorni decisivi per il futuro di de Paul.