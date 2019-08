CALCIOMERCATO JUVENTUS CARLOS AUGUSTO / La Juventus è a caccia di un terzino mancino, meglio se under 21 considerate le 'esigenze' in chiave lista Champions. Sfumato lo spagnolo Miranda del Barcellona (in Germania dicono sia a un passo dallo Schalke), ora in casa bianconera ha preso quota il nome di Carlos Augusto.

Nel mirino già di Atalanta, Milan e Torino , il classe '99 delè indubbiamente uno dei migliori giovani e promettenti terzini presenti nel panorama calcistico mondiale. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it , in questi giorni c'è stato un contatto tra gli emissari della Juve e la, l'agenzia che cura gli interessi del ragazzo legato al 'Timao' fino a, il quale a breve potrebbe prendere il passaporto comunitario e che tanto bene sta facendo anche con la maglia del Brasile under 20.