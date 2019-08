CALCIOMERCATO BESIKTAS QUARESMA / La carriera di Ricardo Quaresma sembra essere arrivata a una nuova pagina. L'esterno offensivo portoghese del Besiktas, con un passato anche con la maglia dell'Inter, non rientra nei piani della dirigenza del club turco e potrebbe lasciare la formazione di Abdullah Avci con un anno di anticipo.

A rivelarlo è il diretto interessato su 'Instagram': "Il mio presidente mi ha appena informato che non mi vuole più in squadra. Ora sto lavorando per cercare di risolvere questa situazione. Nei prossimi giorni, attraverso una conferenza stampa, annuncerò il mio futuro. Ringrazio per il supporto e per la comprensione". La scorsa stagione il 35enne ha giocato 34 partite, segnando 4 gol e confezionando 14 assist.

