Inter, Sanchez si avvicina: spunta l'ammissione di Solskjaer

CALCIOMERCATO INTER SANCHEZ SOLSKJAER / L'inter è sempre più vicina all'acquisto in prestito di Alexis Sanchez e il tecnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, ha ammesso la possibilità di veder partire il cileno.

Nonostante ieri l'allenatore avesse sottolineato la mancanza d'alternative del suo reparto offensivo, il norvegese, come riportato dal 'Manchester Evening News', ha svelato di essersi confrontato con l'attaccante sul suo futuro: "Ci siamo confrontati ed abbiamo avuto una bella conversazione", ha affermato, " e quindi siamo pronti per... Beh, vedremo cosa accadrà". A partire da domani, i nerazzurri cercheranno l'accelerata decisiva per definire l'operazione.

