Brescia, Cellino punta un altro grande svincolato

BRESCIA ABATE / Un mix di giovani di grande talento ed calciatori esperti dal curriculum internazionale importante. Questo il piano del Brescia di Massimo Cellino che dopo l'ingaggio di Mario Balotelli continua a sondare il mercato degli svincolati a caccia di occasioni.

Spente sul nascere le voci circolate su Claudioche ha risolto il contratto con lo Zenit, secondo 'Sportmediaset.it' l'ultima idea del club lombardo porta ad Ignazio, terzino ex Milan. Domani sarebbe in programma un vertice per trovare un accordo col calciatore che chiede un contratto biennale.