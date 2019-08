Schalke 04, protesta shock: via le braccia ai calciatori del Bayern

SCHALKE BAYERN POLEMICA /Le polemiche arbitrali vissute ieri durante Fiorentina-Napoli non sono di certo un'italica esclusiva.

Anche in Bundesliga, quando si tratta di arbitraggi, spesso si perde la pazienza: ne è un esempio loche nonostante il netto 3-0 subito in casa ieri con il Bayern Monaco, ha protestato per due falli di mano in area bavarese non sanzionati, sul risultato di 2-0. L'account statunitense del club di Gelsenkirchen, dopo la gara, ha proseguito la polemica con un'immagine dei calciatori del Bayern pubblicata su Twitter, clamorosamente privati di braccia. Una provocazione fortissima, interpretata da molti come eccessiva.

