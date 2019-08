CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA ULTIME / Ufficialmente si è trattato di una semplice scelta tecnica, nessun retroscena legato al calciomercato. Sta di fatto che Paulo Dybala non ha preso benissimo l'esclusione dal match contro il Parma ed il suo nome è destinato ad infiammare le voci da qui alla chiusura della sessione estiva. Lo stesso entourage del giocatore non chiude ad alcuno scenario, per cui è lecito aspettarsi colpi di scena (anche clamorosi) prima del gong finale del 2 settembre.

Detto che per la dirigenza e lo staff tecnico resta un elemento di grande importanza, la 'Joya' può garantire ai bianconeri un'enorme plusvalenza fondamentale per i conti del club liberando inoltre uno slot per l'eventuale assalto a quel Mauro Icardi che non esce mai dai radar juventini. Nonostante la maglia numero 7 ufficializzata dall'Inter infatti, l'ex capitano nerazzurro rimane fuori dal progetto tecnico interista e per questo in vendita.

Certo, i rapporti tesi tra il Ds della Juventus Fabioe l'Ad interista Beppenon agevolano le operazioni, ma il possibile scambio che sotto traccia non è mai decollato ma neanche sfumato risolverebbe diversi problemi di natura tecnica e finanziaria ad entrambi e quindi attenzione ai possibili sviluppi. Il nodo diritti d'immagine, inoltre, non impedisce la cessione di Dybala: il giocatore può essere comunque acquistato, ma senza gestirne i diritti d'immagine e quindi perdendo cifre interessanti in termini economici. E la società con cui è in atto il contenzioso non è stata ancora contattata per risolverlo.

In tutto questo, attenzione però alla pista Paris Saint-Germain che è tutt'altro che tramontata. L'affare Neymar non si è sbloccato, con il Barcellona che appare al momento in difficoltà nel reperire le risorse necessarie per l'affondo decisivo ed ilRealMadrid che si è visto respingere un'altra offerta sostanziosa. Dovesse definirsi la partenza del brasiliano, Dybala rimane un pupillo di Leonardo che avrebbe spazio in abbondanza per piazzare l'assalto. Operazioni tutt'altro che semplici, comunque, per cui la permanenza a Torino non può di certo essere esclusa.