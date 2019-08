Juventus, De Ligt deluso: "Non mi aspettavo di restare in panchina"

PARMA JUVENTUS DE LIGT / "Ovviamente avrei preferito giocare". Matthijs de Ligt, dopo la vittoria dei bianconeri sul Parma, ha parlato ai microfoni degli olandesi di 'AD', non nascondendo una certa delusione per le scelte di Sarri, che lo ha escluso dai titolari: "Non avevo avuto alcun segnale in tal senso durante gli ultimi allenamenti, ma ovviamente rispetto le scelte dell'allenatore".

L'ex Ajax, in seguito, ha ammesso di vivere una fisiologica fase d'ambientamento: "Devo anche essere realista: sono ancora in un momento d'ambientamento qui in Italia. Chiellini e Bonucci, che sono scesi in campo dal primo minuto, sono stati considerati a lungo la migliore coppia difensiva al mondo. Dovrò conquistarmi il posto col tempo".

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!