Juventus, Icardi resta nel mirino: Paratici apre uno spiraglio

CALCIOMERCATO ICARDI JUVENTUS INTER / Il futuro di Mauro Icardi è ancora tutto da scrivere. Se il Napoli, dopo aver incassato diversi 'no', appare ormai lontano e concentrato su Llorente, la Juventus continua a lavorare a fari spenti, con in tasca la volontà dell'argentino di trasferirsi a Torino. L'Inter preferirebbe non rinforzare una diretta concorrente come la Vecchia Signora, ma non ha mai nascosto l'interesse ad un eventuale scambio con Paulo Dybala (in bilico a sua volta: ieri a Parma è rimasto in panchina) che farebbe tutti contenti.

Il ds, al Tardini, ha tentato di glissare ancora una volta sul caso Icardi: "Siamo contenti degli attaccanti che abbiamo", ha detto. Poi, però, ha lasciato aperto uno spiraglio: "Nel mercato possono succedere tante cose, se e quando io eci siederemo a un tavolo per discutere sarà sempre in maniera cordiale". Un segnale che, per 'La Gazzetta dello Sport', è inequivocabile: la trattativa tra i due è ancora possibile e nell'ultima settimana di mercato i margini per un finale a sorpresa ci sono tutti. Per 'Tuttosport', inoltre, da ambienti nerazzurri filtrerebbe una prima disponibilità a trattare la cessione di Icardi anche senza inserire Dybala nell'operazione e puntando, quindi, su un affare totalmente cash.

