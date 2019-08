Napoli, il colpo James è ancora possibile: le ultime CM.IT

CALCIOMERCATO NAPOLI JAMES RODRIGUEZ / Il Napoli continua a pensare a James Rodriguez: nonostante, a causa di diverse assenze, ieri Zinedine Zidane lo abbia schierato titolare contro il Real Valladolid, il colombiano pensa ancora all'addio ai blancos e il suo sì agli azzurri, come raccontato da Calciomercato.it, risale ormai a quasi tre mesi fa.

I partenopei, che in questo momento sono concentrati sull'affare, non hanno però chiuso la porta al madridista: resta uno spiraglio, seppur piccolo, che dipenderà dalle scelte di. Se i merengues dovessero mettere a segno un colpo nei prossimi giorni, il cafetero si troverebbe quasi in automatico costretto all'addio per questioni di lista Liga e Champions, e a quel punto il Madrid potrebbe avvicinarsi alla richiesta di prestito con diritto di riscatto di. La pista è diventata ormai molto complessa, quindi, ma non è ancora sfumata del tutto.