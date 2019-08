Real Madrid, Zidane a rischio: clamoroso ritorno di Mourinho?

CALCIOMERCATO REAL MADRID ZIDANE MOURINHO / Tra gli allenatori senza panchina, al momento, c'è Josè Mourinho. Il portoghese ha ricevuto numerose offerte, dopo la fine della sua avventura al Manchester United, senza però accettarne nessuna.

Secondo 'As', lo 'Special One' sarebbe in attesa di novità dal. La posizione diinfatti, dopo le recenti frizioni sul mercato con Florentino, non è più così salda, e il pari con il, dopo un precampionato con diverse ombre, non ha aiutato di certo a distendere gli animi a Valdedebas.