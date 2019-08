FIORENTINA NAPOLI COMMISSO / Dopo un Fiorentina-Napoli a dir poco bollente, per le polemiche arbitrali, ha detto la sua anche il patron viola Rocco Commisso. Intervenuto a 'Rai Sport', ha affermato: "Non vengo in tv per fare polemiche, sono contento di aver visto una grande Fiorentina giocare bene.

Il Napoli è una grandissima squadra, ma non meritava di vincere.? Mi avete chiesto di lui tante volte, guardate come gioca e che professionista è.è un grande colpo, alla, dobbiamo lavorare perché latorni il campionato più bello del mondo".