Milan, in Spagna: "Oggi ultimo giorno all'Atletico per Correa"

CALCIOMERCATO MILAN CORREA / Il Milan non molla la presa e continua a spingere per portare a San Siro Angel Correa.

In Spagna non hanno dubbi sulla volontà di chiudere l'affare da parte dei rossoneri: secondo il quotidiano spagnolo 'Marca', infatti quella di oggi potrebbe essere. Da domani, infatti, un emissario del club milanista sarà a Madrid per trovare l'accordo con i colchoneros e avvicinare le parti rispetto a domanda (50 milioni) e offerta (42 più il 30% su una futura rivendita).

