CALCIOMERCATO NAPOLI LLORENTE ICARDI / Il Napoli è deciso a regalare un bomber a Carlo Ancelotti in aggiunta ad Arkadiusz Milik. La priorità rimane Mauro Icardi, ma il tempo per l'argentino sta per scadere.

Come riporta il 'Corriere dello Sport', gli azzurri aspetteranno fino a domani, dopodiché, in caso di risposta negativa dell'attaccante dell, chiuderanno per lo svincolato. Questo pomeriggio, intorno alle 16, il ds partenopeoavrebbe appuntamento telefonico con Jesus Llorente, fratello e agente dell'attaccante spagnolo, per confermare il patto. L'intesa sarebbe stata già trovata su un contratto biennale daa stagione.