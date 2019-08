CALCIOMERCATO MILAN CALHANOGLU TORINO / Nel mercato in uscita del Milan, si torna a parlare di Calhanoglu. Il turco non è ancora sicuro di restare in rossonero e, secondo la 'Gazzetta dello Sport', potrebbe però rimanere in Serie A.

Ci starebbe pensando seriamente ilvuole regalare almeno un rinforzo di qualità a. Oltre alla trattativa perancora in corso con il, negli ultimi giorni potrebbe dunque aprirsi il fronte relativo al numero 10 rossonero.