CALCIOMERCATO MILAN BOBAN CORREA SUSO DONNARUMMA / Prima in campionato per il Milan, impegnato sul campo dell'Udinese. Sarà una prima speciale anche per Boban, da dirigente rossonero. Il croato ha concesso una lunga intervista alla 'Gazzetta dello Sport', in cui racconta aspettative e speranze per la nuova stagione e parlato anche di trattative di mercato. "Il tempo e i risultati ci daranno ragione - ha spiegato - Stiamo facendo benissimo considerate le problematiche reali. Grandi nomi? Kakà non lo conosceva nessuno quando è arrivato.

I tifosi saranno contenti delle nostre scelte, non cerchiamo fuochi d'artificio insensati ma scelte logiche. Il basso profilo non va però confuso con mancanza di ambizione. Altrimenti né io nésaremmo qui, il Milan deve tornare a essere un club vincente. Vogliamo tenere assolutamente? Non faremo mai leva sulla volontà del giocatore, nutriamo grande rispetto per l'e il presidenteè un amico". Boban è comunque atteso domani a Madrid per tentare l'ultimo blitz e provare a convincere i Colchoneros a cedere l'attaccante argentino.