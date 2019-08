Calciomercato Juventus, l'annuncio sul futuro di Dybala

CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA PSG / 90 minuti in panchina per Paulo Dybala a Parma, nel debutto stagionale della Juventus. L'argentino ha lasciato il 'Tardini' scuro in volto per non essere stato impiegato, le speculazioni sul suo futuro continuano.

Rimane calda la pista, sulla quale fa chiarezza, ma neanche tanto, l'agente della 'Joya', Jorge, che ai microfoni di 'Tuttosport' ha spiegato: "Non ci sono viaggi imminenti a Parigi. Dybala deve godersi il momento con la Juventus, cosa succederà in futuro non lo so. La trattativa saltata con il? Le commissioni non c'entrano, le questioni in sospeso riguardavano i club". Il futuro di Dybala rimane legato a quello di: l'addio del brasiliano al Psg, verso, potrebbe portarea lanciare l'assalto al giocatore bianconero.