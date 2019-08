CALCIOMERCATO FIORENTINA PRADÉ RAPHINHA BIRAGHI / Serata complicata per la Fiorentina, che ha perso in casa con il Napoli all'esordio macon tante polemiche per il rigore assegnato a Mertens nel finale del primo tempo.

Dopo lo sfogo di Montella , il ds viola Danieleha spento la vicenda: "Gli arbitri mi hanno dato una spiegazione valida e io mi fido, anche perché non ha senso entrare in polemica alla prima giornata".

Il dirigente dei gigliati, intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', ha poi parlato anche degli ultimi colpi di calciomercato: "Raphinha ci piace, poi da qui a dire che l’abbiamo preso… Ci può stare anche altro, ci andremo a completare ma sarà una settimana particolare con tanti movimenti e dobbiamo essere bravi e pronti a prendere il lavoro che abbiamo fatto in questo tempo". Sui prossimi obiettivi: "Dobbiamo capire se esce Biraghi o meno, in caso la nostra priorità sarà lì sulla sinistra. Poi cercheremo un altro esterno: Chiesa, Ribery e Sottil che ci danno garanzie ma per giocare così dobbiamo essere in 4". La Fiorentina agirà soprattutto in attacco, sui taccuini c'è il brasiliano Pedro. In uscita, invece, il destino di Biraghi potrebbe essere all'Inter, con cui c'è una trattativa in corso.

