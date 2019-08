NAPOLI ANCELOTTI IBRAHIMOVIC / Il Napoli espugna Firenze con 4-3 pirotecnico che apre la stagione della squadra di Ancelotti in maniera scoppiettante. In questi giorni di calciomercato ancora in fibrillazione, però, si parla moltissimo dell'acquisto di un'altra punta da parte degli azzurri. Il nome ricorrente è quello di Mauro Icardi, o comunque un nome in grado di far sognare la piazza. Un giocatore come Zlatan Ibrahimovic.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

La suggestione è stata lanciata spesso da radiomercato, ma ora a far sognare il Napoli è stato lo stesso Carlo Ancelotti.

Nel corso di un'intervista a 'Sky Sport', l'allenatore azzurro ha espresso un desiderio: "Se lo prenderei al Napoli? Certo che lo prenderei, costa troppo ma se viene con lo sconto... Magari per farsi allenare di nuovo da me potrebbe venire anche gratis. Però no, Ibra non viene gratis!" Il tecnico romagnolo ha allenato lo svedese, ora aiai tempi dele gli piacerebbe riabbracciarlo: "Allenare Ibrahimovic è la cosa più divertente del mondo, perché non hai problemi di personalità e caratteriali, di serietà, ti fa divertire".

Un esempio? "Parlavamo di Crespo, io gli dico 'E' stato un grande attaccante, ha fatto tanti gol'. E lui risponde ' La differenza la fanno solo in tre: Messi, Ronaldo e Ibra'. Finita lì". Un personaggio in grado di spostare equilibri tecnici e mediatici, ma lo stesso Paolo Condò, che ha intervistato Ancelotti, spegne gli entusiasmi: "Lo posso dire, il nostro era semplice cazzeggio". La voglia e il pensiero di avere in rosa nuovamente un campione del livello di Ibra, però, c'è da credere che sia più che reale per Ancelotti.

F.I.