NAPOLI ANCELOTTI FIORENTINA INTERVISTA / Vittoria all'esordio soffertissima per il Napoli, che rimonta la Fiorentina tra le polemiche e centra tre punti fondamentali. Nel postpartita il tecnico degli azzurri Carlo Ancelotti ha commentato anche le schermaglie finali con il pubblico del 'Franchi': "Dopo 90' minuti di insulti ho suggerito alla gente di andare a casa perchè era ora. E' una brutta abitudine, quando passerà sarà troppo tardi. Danno fastidio, soprattuto da una tifoseria per la quale simpatizzo, ma i cretini stano ovunque".

Poi sul mercato glissa: "Serve un altro attaccante? Magari un difensore (ride, ndc).

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Ancelotti non è contento di alcuni aspetti della sua squadra: "Non abbiamo difeso bene, eravamo frenati e in ritardo nel pressing ma poi siamo stati bravi a gestire". Ma gli obiettivi restano i soliti: "Questa è una squadra che può lottare per vincere, ma è una responsabilità che tutti insieme come squadra ci dobbiamo prendere". Infine sull'incrocio contro la Juventus già nella prossima giornata: "Sono contento di giocare partite di cartello, tutti vorrebbero giocarle. Tra l'altro colgo l'occasione per fare gli auguri a Maurizio Sarri, so che non lo vedrò ma spero di vederlo il prima possibile".