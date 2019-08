FIORENTINA NAPOLI INSIGNE / C'è subito il marchio di Lorenzo Insigne sul Napoli di Carlo Ancelotti che passa sul campo della Fiorentina con un pirotecnico 3-4. Doppietta per il capitano azzurro che ai microfoni di 'Sky' nel post-partita commenta: "Sono contento per i gol, l'mportante era vincere. Abbiamo sofferto ma in settimana analizzeremo gli errori che penso siano stati tanti.

Era la prima, venivamo da un precampionato intenso ma la cosa importante era vincere e ci siamo riusciti. Vincere aiuta a vincere. Sabato sappiamo che sarà difficile, dobbiamo migliorare la fase difensiva. Se mi piace questo Napoli Sì, hanno fatto acquisti giusti, poi chi arriva non dipende da noi calciatori, l’importante è che manca poco alla chiusura del mercato, noi dobbiamo stare sereni e fare il nostro lavoro".

La chiosa, ovviamente, è sulla corsa scudetto: "È solo la prima giornata, il campionato è lungo, noi ci proveremo come gli ultimi anni. Non ci manca nulla, dobbiamo restare concentrati e limare qualche dettaglio, poi vedremo".