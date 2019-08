CALCIOMERCATO JUVENTUS PARMA DYBALA / La Juventus non sbaglia all'esordio e torna dal 'Tardini' con tre punti in tasca. È bastata la rete di Giorgio Chiellini nel primo tempo per la prima vittoria stagionale della squadra guidata stasera da Martusciello. Il match di stasera ha senza dubbio offerto spunti interessanti in campo, che però si riflettono anche fuori, in tempo di calciomercato. Le situazioni in ballo per Paratici e Nedved sono parecchie, soprattutto in uscita. L'allarme lanciato da Sarri dopo la partita contro l'Atletico Madridha messo un po' di fretta nella dirigenza della Juventus, che è alle prese con diverse cessioni, un po' in tutti i reparti.

Calciomercato Juventus, conferme Matuidi e Khedira. Can, Mandzukic e Dybala rischiano

Andando per zone, in difesa c'è sempre la situazione Rugani in divenire con la Roma: il difensore non è stato neanche convocato e il match di Parma non ha aggiunto nulla agli occhi della società. Cosa che invece è accaduta a centrocampo: le scelte di Sarri e Martusciello, infatti, sono andate in una direzione precisa. Quelli che prima erano dei partenti quasi sicuri, al momento sono i titolari della Juventus: parliamo di Blaise Matuidi e Sami Khedira, ancora una volta perni della mediana attorno a Pjanic. Rabiot non sembra ancora pronto, così come Ramsey anche se per motivi diversi. A sorpresa ha perso gradi Emre Can e ora il tedesco potrebbe essere addirittura uno dei sacrificati.

La vittoria con i gialloblù ha confermato il trend negativo per l'ex, che oggi non è nemmeno entrato. Stessa sorte è toccata a Mario, anche lui ai margini del progetto die della dirigenza: per il croato si cerca una sistemazione, ma ha un ingaggio pesante e qualcosa potrebbe accadere negli ultimissimi giorni di mercato, magari in

La vera sorpresa riguarda Paulo Dybala, che sembrava tornato ormai un giocatore importante nelle ultime partite, un uomo su cui puntare. L'argentino si è scaldato per quasi tutto il secondo tempo, ma senza poi entrare in campo (al suo posto Bernardeschi) scatenando anche il suo nervosismo in panchina e nel postpartita. L'indicazione dal 'Tardini', dunque, è che la Joya resti ancora nella lista dei sacrificabili, magari tra i primi posti. Paratici e Nedved non hanno perso le speranze su un possibile assalto in extremis da parte del PSG. Al contrario Higuain si è guadagnato il posto da titolare a scapito di Dybala e l'intesa con Cristiano Ronaldo migliora. Il Pipita sembra definitivamente rientrato nel progetto Juventus, da sempre il desiderio principale dell'argentino. Dopo un inizio d'estate da esubero, Douglas Costa si è invece conquistato un ruolo da protagonista assoluto in questa squadra. Starà a lui mantenere la sua capacità di essere decisivo.

Francesco Iucca