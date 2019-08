FIORENTINA NAPOLI MONTELLA / Non basta una bella prova dei giovani terribili (e non solo) per evitare la sconfitta alla Fiorentina nel match di debutto in campionato contro il Napoli. Passano gli azzurri con un pirotecnico 3-4, che però ha il retrogusto della polemica per il club viola che recrimina su alcuni episodi arbitrali dubbi che il tecnico Vincenzo Montella ha commentato in diretta a 'Sky' nel post-partita: "Preferisco fare i complimenti ai ragazzi e al pubblico, si è creato un entusiasmo incredibile anche col presidente che ci sta dà dando energia pazzesca. Dispiace per il risultato e per tutto, il campo ha dimostrato che non lo meritavamo. Si può discutere all’infinito, ma certe cose non si riescono proprio a capire. Perché ci si vuole complicare la vita, ma siccome credo alla buona fede degli arbitri… Perché ti devi complicare la vita? L'abbiamo vista, la simulazione, ma perché siete in 5 persone e non lo andate a vedere? E glielo abbiamo detto. Poi altra cosa, non voglio più sentire parlare di Chiesa come simulatore - sbotta Montella -. Perché ci siamo stancati, è dall'anno scorso che si parla di Chiesa simulatore. Basta, basta! Chiesa non è un simulatore, ma non si possono perdere partite così. Lo accettiamo, ci rimbocchiamo le maniche e andiamo avanti.

Però non si riescono a capire queste cose, mi tengo la prestazione, l'intensità, il bel gioco, l’entusiasmo e il coraggio. Sono orgoglioso della nostra prestazione, mi dispiace per questa sconfitta immeritatissima. Un punto non avrebbe cambiato alla prima giornata, ma c'è tanta rabbia, più che altro per il ragionamento. Se pensi ai ragionamenti degli altri non riesci ad accettarli. L'errore sì, ma il ragionamento no, stasera non ce la faccio".

Montella, quindi, chiude: "Cosa mi è stato risposto dall'arbitro a fine primo tempo? Che lo aveva visto nettamente il fallo su Mertens. Ma la Var? Io ancora non ci ho capito niente, davvero faccio fatica. Cerco di sorridere, ma faccio fatica. Non ho mancato di rispetto all’arbitro, ma ho preso un'ammonizione nel fallo su Ribery, forse perché il rigore volevo batterlo io. Non ho mancato di rispetto alla terna arbitrale, spero di non farlo mai. Gli errori li abbiamo sempre accettati, anche senza Var e li accettavamo più volentieri. Ma con la Var non capisco. Domani la rivedrò e starò peggio di oggi, perché non c’è una spiegazione. Sul fallo di mano del rigore per noi la regola non la capisco, ma il regolamento è quello. Anche se la regola non mi piace. Mandatemi via, perché tanto non riesco a capire il ragionamento. Ribery è un campione, non sta ancora bene e non sono convinto che starà bene alla prossima. L’ho visto negli atteggiamenti in allenamento, sarà un grosso esempio per i giovani".