Serie A, Fiorentina-Napoli 3-4: polemiche e spettacolo, la decide Insigne

SERIE A FIORENTINA NAPOLI 3-4 / Fuochi d'artificio al Franchi. C'è un po' di tutto in questo Fiorentina-Napoli, secondo anticipo della prima giornata di Serie A 2019/2020. Finisce 3-4 per la formazione di Carlo Ancelotti che espugna Firenze con una grande partita, ma non mancano le polemiche.

La partenza è a forti tinte viola con la formazione di Montella che trova anche il vantaggio su rigore, contestato dai partenopei ma giusto da regolamento. Poi il Napoli ribalta il punteggio: prodezza di Mertens che poi si procura un rigore decisamente dubbio trasformato da Insigne.

Nel secondo tempo succede di tutto, conche fanno vivere un'altalena di emozioni fino alla testata di Insigne liberato dache firma il 3-4. Il debutto di Ribery non basta a scuotere la Viola che nel finale recrimina anche per un altro intervento su Ribery ai limiti del regolamento proprio sulla linea dell'area di rigore. Il Napoli risponde subito alla Juventus.

Fiorentina-Napoli 3-4: 9’ rig. Pulgar (F), 38’ Mertens (N), 43’ rig. Insigne (N), 52’ Milenkovic (F), 56’ Callejon (N), 65’ Boateng (F), 67’ Insigne (N)