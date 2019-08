PARMA JUVENTUS BRUGMAN / Debutto amaro per Gaston Brugman ed il Parma che cade in casa contro la Juventus nel primo match della Serie A 2019/2020.

Il centrocampista classe '92, a fine partita, in zona mista parla ai microfoni dei cronisti presenti, tra cui l'inviato di Calciomercato.it: "Il gol è arrivato da un nostro errore, lascia tanto rammarico in bocca. Abbiamo fatto una bella partita e messo in campo l'atteggiamento giusto. Ero un po' nervoso per l'esordio, ringrazio i tifosi per il sostegno. Dobbiamo però ancora crescere a centrocampo. L'obiettivo resta la salvezza, dobbiamo pensare di gara in gara. Giocando con questo carattere ci toglieremo tante soddisfazioni".