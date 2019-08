FIORENTINA NAPOLI RIGORE MERTENS VAR SOCIAL /Fiorentina e Napoli, quando si incontrano, sanno sempre garantire spettacolo. Anche questa prima giornata di campionato non sta affatto tradendo le aspettative, per il gioco ma anche per le polemiche arbitrati. Gli azzurri hanno ribaltato il risultato nel finale, ma a far discutere sono stati soprattutto i due rigori assegnati dall'arbitro Massa, in particolare il secondo a favore della squadra di Ancelotti. Sotto la lente il contatto tra Mertens e Castrovilli, che per Massa è stato falloso ma che per i giocatori viola non c'è stato affatto.

Ad aggravare la decisione anche il via libera del Var, il romano

Al duplice fischio del direttore di gara della sezione di Imperia i giocatori di Montella si sono scatenati attorno all'arbitro, dando il via un finale decisamente polemico. Così come lo è stato anche sui social, con i sostenitori della Fiorentina e non solo imbufaliti: "Per dare un rigore del genere bisogna essere in malafede", il commento più ricorrente. Non solo, in tanti gridano invocano la sanzione ai danni di Mertens per simulazione, chiedendo anche la prova tv. Una coda di polemiche che senza dubbio non si fermerà a stasera, soprattutto in caso di risultato positivo per il Napoli.