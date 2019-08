FIORENTINA NAPOLI RIGORE MERTENS PROVA TV / Parte subito tra le polemiche la nuova stagione di Serie A. Il primo tempo del secondo match di questa giornata di apertura evidenza due episodi che stanno facendo discutere. In primis il rigore concesso alla Fiorentina, che da regolamento però appare corretto, poi soprattutto il penalty fischiato in favore del Napoli che sul finire della prima frazione di gara con Insigne ha ribaltato il risultato portandosi sull'1-2 parziale.

Dries, attaccante azzurro, è il protagonista dell'azione: dal replay, il belga sembra accentuare la caduta che porta al fischio dell'arbitro. Intervenuto a 'Top Calcio 24', l'ex arbitro Lucasentenzia così sul caso: "Mertens per me rischia la prova tv, la domanda è cosa sta facendoin sala Var. Non vedo proprio il contatto. Se questo è rigore, a questo punto togliamo il Var ed è finita. Dopo il rigore al Napoli Massa è andato in confusione. Questo di Mertens è uno dei rarissimi casi in cui c'è il rischio di prova televisiva. Vediamo martedì il giudice sportivo cosa decide".