JUVENTUS ALEX SANDRO PARMA / Buona la prima per la Juventus, che espugna il 'Tardini' di Parma nella prima partita stagionale. Match non semplicissimo per i bianconeri, che hanno tenuto duro rischiando alla fine poco e niente. Soddisfatto il tecnico Martusciello, vice di Sarri, che ha anche spiegato la scelta di non mandare in campo Dybala.

Oltre all'allenatore, sono arrivate anche le parole di

Il brasiliano ha parlato nel postpartita ai microfoni di 'Sky Sport': "Partita difficile, fisica. Nel finale abbiamo perso forza, ma è normale alla prima di campionato. Dobbiamo ancora trovare la condizione, ma siamo sulla strada giusta. Poi abbiamo cambiato mentalità e strategia tenendo il pallone per correre meno". Poi su Sarri: "Ci farà i complimenti, perché sono tre punti importantissimi in uno stadio difficile per la Juventus".